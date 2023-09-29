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Это интересно 29.09.2023 16:47

Общественное объединение «Региональное развитие» инициировало Программу развития Азада Мирзаджанзаде

Общественное объединение «Региональное развитие» (ООРР) запустило программу развития имени академика Азада Мирзаджанзаде:

Программа представляет собой новою инициативу в нашей стране и реализуется в соответсвии с духом научных работ, организационно-педагогической деятельности, особого стиля преподавания, а также уникальных подходов к научным и общественным процессам выдающегося ученого, отличающегося своими способностями раскрывать таланты людей, коим являлся А. Мирзаджанзаде.

Программа охватывает столицу и регионы Азербайджана и направлена ​​на выявление и поддержку молодых талантов, способных оценивать новые возможности, находить творческие решения текущих проблем, пытающихся внести вклад в устойчивое будущее, имеющих гибкие и инновационные подходы.

Для того, чтобы принять участие в программе, соискателям будет необходимо выдвинуть идею проекта, которую они будут готовы реализовать в рамках программы. Идеи проектов, представленных претендентами для участия в программе, будут оценены рабочей группой, а авторы идей, выбранных на предмет их актуальности, реальности и инновационности, получат возможность принять участие во 2-м этапе. На этом этапе участникам будет оказана профессиональная поддержка в подготовке и презентации проектов, а также будут организованы различные тренинги для развития их лидерских качеств. Проекты успешных кандидатов будут также поддержаны финансово.

Желающим присоединиться к программе необходимо зарегистрироваться по ссылке https://bitly.ws/VVKj и заполнить анкету.

Заявку на участие в программе может подать каждый гражданин Азербайджана в возрасте от 18 до 35 лет. Идеи проекта могут быть представлены как на азербайджанском, так и на английском языках.

Крайний срок приема заявок - 25 октября 2023 года.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в колл-центр общественного объединения «Региональное развитие» по номеру 150.

Следует отметить, что Азад Мирзаджанзаде – доктор технических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Азербайджана, является автором около 500 научных статей и более 50 изобретений. Под его руководством подготовлено более 250 докторов философии и более 100 докторов наук. Выдающийся учёный, имеющий множество научных имен и званий, был награжден орденом «Независимости» Азербайджанской Республики.

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