В Азербайджане за 8 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 100 млн манатов

В Азербайджане в январе-августе 2023 года в рамках "Механизма возврата части НДС" населению возращено 99,7 млн манатов, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).
«За январь-август текущего года потребителям, зарегистрированным на портале, возвращено НДС на сумму 99,7 млн манатов. 70,3% возвращенных денежных средств приходится на безналичный расчет, а 29,7% – наличный», - отмечается в информации.
В целом, как отметили в ГНС, с момента реализации проекта «Возврат НДС» по состоянию на 1 сентября 2023 года объем возвращенных средств составлял 461,2 млн манатов по более 1 млрд кассовым чекам.
На сегодняшний день на портале www.edvgerial.az зарегистрировано около 2,4 млн пользователей для возврата части НДС, уплаченного за приобретенный товар.
Как сообщалось ранее, в марте 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Механизм возврата части НДС". Согласно механизму, граждане Азербайджана могут в течение 30 дней получить часть НДС при расчетах в объектах торговли или питания.
Согласно механизму, желающие воспользоваться услугой возврата части НДС должны пройти регистрацию на специальном портале. При покупке потребитель должен потребовать у продавца чек контрольно-кассового аппарата и выписку с POS-терминала, в случае, если терминал не привязан к контрольно-кассовому аппарату.
Возврат части НДС при расчетах в объектах торговли или питания, предусматривает возвращение 5% от НДС при наличных расчетах и 17,5% от НДС при безналичных расчетах.
Х.Насирзаде
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