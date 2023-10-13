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Это интересно 13.10.2023 15:20

В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов

В Азербайджане в январе-сентябре 2023 года в рамках «Механизма возврата части НДС» населению возращено 112,6 млн манатов, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

В целом, как отметили в ГНС, с момента реализации проекта «Возврат НДС» по состоянию на 1 октября 2023 года объем возвращенных средств составлял 474,1 млн манатов по более 1,2 млрд кассовым чекам.

На сегодняшний день на портале www.edvgerial.az зарегистрировано около 2,4 млн пользователей для возврата части НДС, уплаченного за приобретенный товар.

Как сообщалось ранее, в марте 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Механизм возврата части НДС". Согласно механизму, граждане Азербайджана могут в течение 30 дней получить часть НДС при расчетах в объектах торговли или питания.

Согласно механизму, желающие воспользоваться услугой возврата части НДС должны пройти регистрацию на специальном портале. При покупке потребитель должен потребовать у продавца чек контрольно-кассового аппарата и выписку с POS-терминала, в случае, если терминал не привязан к контрольно-кассовому аппарату.

Возврат части НДС при расчетах в объектах торговли или питания, предусматривает возвращение 5% от НДС при наличных расчетах и 17,5% от НДС при безналичных расчетах.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, НДС, ВОЗВРАТ


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