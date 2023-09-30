КазМунайГаз и Siemens будут сотрудничать в цифровизации и автоматизации

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и германская Siemens AG подписали меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба КМГ.

Документ подписан в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию.

"Целью меморандума является развитие сотрудничества в области автоматизации, цифровизации, оптимизации, учета и контроля производственных процессов. В частности, стороны договорились взаимодействовать в обучении и повышении квалификации персонала, создании цифровых моделей и "двойников" предприятий для моделирования технологических процессов, сборе и обработке данных, внедрении передовых мировых технологий на производственных предприятиях КМГ", - говорится в сообщении.

Один из планируемых совместных пилотных проектов с Siemens - внедрение системы COMOS германской компании на месторождении Акшабулак ТОО СП "Казгермунай" в Кызылординской области.

"Указанная система, в частности, позволит вести единую базу данных об оборудовании и технологическом процессе, а также автоматизировать процессы технического обслуживания и ремонтов для обеспечения непрерывности производства", - сообщили в казахстанской компании.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.