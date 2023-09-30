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Байден панирует собрать членов правительства для обсуждения мер на случай «шатдауна»

Президент США Джо Байден в начале следующей недели соберет свой кабинет чтобы обсудить меры правительства на случай потенциального прекращения его финансирования - "шатдауна", который может начнется в воскресенье, сообщил телеканал CNN со ссылками на четырех чиновников администрации.

Байден в выходные останется в Вашингтоне, "чтобы поддерживать тесную связь со своей командой по законодательным вопросам, получая обновленную информацию о любых переговорах в конгрессе, касающихся шатдауна", сказал один из источников.

Белый дом начинает регулярное общение с агентствами и своим персоналом по вопросам о том, чего ожидать в случае прекращения финансирования, более того, "агентства приступили к собственному планированию на случай непредвиденных обстоятельств", говорится в сообщении.

По словам источников CNN, "разрабатываются планы на случай шатдауна, который может продлиться несколько недель, хотя в администрации нет единого мнения о потенциальной продолжительности".

В сообщениях сотрудникам о процедурах закрытия Белый дом признал "неопределенность", поскольку Конгрессу США до сих пор не удалось достичь соглашения о государственном финансировании.

"Мы понимаем, что неопределенность может выбивать из колеи. Спасибо вам за вашу тяжелую работу, преданность делу и терпение на протяжении всего этого процесса, а также за все, что вы делаете для администрации президента и американского народа", - говорится в электронном письме, отправленном сотрудникам Белого дома.

Как сообщалось, спикер палаты представителей Кевин Маккарти не смог в пятницу убедить достаточное число республиканцев поддержать подготовленный при его поддержке законопроект, призванный на время исключить риск "шатдауна".

Большинство правительственных операций прекратятся в полночь воскресенья, если только не будет заключена сделка о финансировании в пятницу вечером или в субботу. Законопроект был призван продлить финансирование работы правительства США до 31 октября.

Газета The Hill отметила, что в сенате, где большинство у демократов, выступают против разработанного республиканцами из палаты представителей предложения, "у него нет шансов". Кроме того, Белый дом заявил, что наложит на него вето.

В то же время, сенат в четверг выдвинул свой законопроект о временном финансировании, но, вероятно, для его окончательного принятия потребуется время до воскресенья, писали американские СМИ.

Ранее на этой неделе сенат одобрил двухпартийную резолюцию о продлении финансирования, чтобы избежать "шатдауна". Она, в частности, предусматривает финансирование правительства до 17 ноября и включает $6,15 млрд на поддержку Украины, $5,99 млрд на помощь в случае стихийных бедствий. Однако спикер палаты представителей заявил, что не будет выносить эту резолюцию на голосование после того, как некоторые конгрессмены-республиканцы выступили против нее.

Законодатели в обеих палатах Конгресса высказываются по вопросам предотвращения "шатдауна" все более пессимистично, говорится в сообщениях СМИ.

"Поэтому, шатдаун вечером 30 сентября, вероятно, неизбежен", - резюмирует The Hill.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КАБИНЕТ, ШАТДАУН


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