НАТО не планирует дополнительное размещение ядерного оружия в Европе - представитель альянса

Североатлантический альянс не собирается размещать в Европе ядерное оружие сверх того количества, которое там уже имеется, завила в интервью финской газете Ilta-Sanomat глава директората по ядерной политике НАТО Джессика Кокс.
"В ближайшее время изменений не предвидится, - сказала она. - НАТО в настоящее время не планирует никаких изменений в отношении своих баз ядерного оружия в Европе".
При этом Кокс подчеркнула, что ядерное сдерживание НАТО основано на ядерном оружии США, Великобритании и Франции.
"Ядерное оружие, которое Соединенные Штаты разместили в Европе, находится в хорошем месте там, где оно находится сейчас. Нет никаких оснований менять их местоположение", - отметила она.
"Если страна-член хочет участвовать в ядерной миссии, это должно быть официально обсуждено в НАТО в рамках Группы ядерного планирования, например, укрепит ли участие страны-члена наше соглашение о ядерном оружии или же оно сопряжено с другими рисками", - сказала Кокс.
В докладе бывшего помощника генсека НАТО, ныне ведущего научного сотрудника аналитического Европейского совета по международным отношениям Камиля Гранда, опубликованном в сентябре, отмечается, что в Североатлантическом альянсе имеются разногласия по поводу перспектив состава тактических ядерных средств, размещенных на территории стран-членов блока в Европе.
"Внутри альянса нет консенсуса относительно фундаментального изменения структуры его ядерных сил", - подчеркивает Гранд в своем докладе.
Между тем он указал, что украинский кризис "послужил катализатором для некоторых государств-членов, выступивших за изменения в соглашении Североатлантического союза о совместном использовании ядерного оружия, и открыл дискуссию, достаточна ли его нынешняя и планируемая позиция для надежного сдерживания России".
Некоторые из наиболее громких предложений изменить нынешнее соглашение о совместном использовании ядерного оружия исходили с восточного фланга Североатлантического союза, в частности, из Польши, заявившей о своей готовности активно участвовать в ядерной миссии. Другие члены НАТО, такие как Румыния, также могут проявить интерес, подчеркнул эксперт.
В его докладе указывается, что ключевым элементом ядерной структуры НАТО в Европе остается размещенное там ограниченное количество американских тактических ядерных авиабомб B61. Около 100 бомб B61 развернуто на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Бомбы B61 проходят программу модернизации, направленную на повышение их эффективности, наиболее заметным усовершенствованием, помимо изменения мощности, является установка хвостового оперения, которое повышает точность поражения цели. Новая авиабомба B61-12 объединит и заменит три варианта B61, находящихся в настоящее время в арсеналах. Их доставку в настоящее время способны обеспечить истребители-бомбардировщики ВВС США, Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии и Турции.
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