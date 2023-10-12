Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8072 RUR   0.0174 GBR   2.0942 TRY   0.0613

Цена на нефть

11.10 $/bbl +/- WTI 83.49 -2.48 Brent 85.82 -1.83

Дальнее зарубежье 12.10.2023 18:15

НАТО на следующей неделе проведет ядерные учения - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие стран НАТО играет большую роль "в сдерживании агрессии", сообщил о проведении ядерных учений блока.

"На следующей неделе НАТО проведет ежегодные учения "Стойкий полдень". Это наши учения, которые проводятся регулярно, каждый октябрь. В этом году учения пройдут в Италии, Хорватии и в Средиземном море", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, подводя итог двухдневному совещанию министров обороны государств-членов альянса.

По его словам, учения позволят "обеспечить надежность, эффективность и безопасность" сил ядерного сдерживания Североатлантического альянса, они станут "четким сигналом о том, что НАТО будет защищать и охранять всех союзников".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, АТОМ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


НАТО не планирует возобновлять ядерные испытания НАТО не планирует дополнительное размещение ядерного оружия в Европе - представитель альянса В НАТО обсудили угрозы в ядерной сфере - Столтенберг В НАТО не наблюдают изменений в распоряжении Россией своим ядерным оружием - Столтенберг В Лондоне называют модернизацию РФ и КНР вооружений причиной увеличения ядерного арсенала Британии - Столтенберг Столтенберг не ожидает размещения новых ядерных ракет в Европе Генсек НАТО высказался за всеобъемлющее нераспространение ядерного оружия НАТО не видит перспектив использования ядерного оружия, однако оно останется ключевым компонентом обороны альянса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az