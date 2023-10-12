НАТО на следующей неделе проведет ядерные учения - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ядерное оружие стран НАТО играет большую роль "в сдерживании агрессии", сообщил о проведении ядерных учений блока.

"На следующей неделе НАТО проведет ежегодные учения "Стойкий полдень". Это наши учения, которые проводятся регулярно, каждый октябрь. В этом году учения пройдут в Италии, Хорватии и в Средиземном море", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, подводя итог двухдневному совещанию министров обороны государств-членов альянса.

По его словам, учения позволят "обеспечить надежность, эффективность и безопасность" сил ядерного сдерживания Североатлантического альянса, они станут "четким сигналом о том, что НАТО будет защищать и охранять всех союзников".