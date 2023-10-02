Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине в понедельник

Вопрос о помощи Киеву, которая не вошла в закон о временном финансировании правительства, подписанный президентом Джо Байденом накануне, может быть рассмотрен палатой представителей уже в понедельник, сообщила газета Politico.

Она ссылается на лидера демократического меньшинства в палате Хакима Джеффриса, который заявил на пресс-конференции после голосования по временному бюджету: "Мы должны приступить к работе над этим вопросом (...). У республиканцев палаты представителей будет выбор в ближайшее время перед тем, как мы соберемся вновь в понедельник".

Отсутствие положения о поддержке Украины во временном бюджете, принятом во избежание шатдауна - остановки работы правительственных учреждений - активно дискутируется в американских политических кругах.

Байден в воскресенье выразил надежду, что конгресс проведет отдельное голосование по вопросу финансовой помощи Украине.

За продолжение поддержки Киева высказался также лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. Он заявил: "Большинство республиканцев в сенате по-прежнему привержены оказанию помощи нашим друзьям на передовой". Его поддержал высокопоставленный член сенатского Комитета по международным отношениям республиканец Джим Риш, который выразил уверенность, что помощь Украине будет включена в ассигнования на весь год.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заверил, что финансирование помощи Украине остается приоритетом.

Как сообщалось, в закон, предусматривающий финансирование работы правительства на 45 дней, не вошло положение о выделении средств на помощь Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии, продемонстрировав разногласия между представителями обеих партий.