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Дальнее зарубежье 02.10.2023 09:27

Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине в понедельник

Вопрос о помощи Киеву, которая не вошла в закон о временном финансировании правительства, подписанный президентом Джо Байденом накануне, может быть рассмотрен палатой представителей уже в понедельник, сообщила газета Politico.

Она ссылается на лидера демократического меньшинства в палате Хакима Джеффриса, который заявил на пресс-конференции после голосования по временному бюджету: "Мы должны приступить к работе над этим вопросом (...). У республиканцев палаты представителей будет выбор в ближайшее время перед тем, как мы соберемся вновь в понедельник".

Отсутствие положения о поддержке Украины во временном бюджете, принятом во избежание шатдауна - остановки работы правительственных учреждений - активно дискутируется в американских политических кругах.

Байден в воскресенье выразил надежду, что конгресс проведет отдельное голосование по вопросу финансовой помощи Украине.

За продолжение поддержки Киева высказался также лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. Он заявил: "Большинство республиканцев в сенате по-прежнему привержены оказанию помощи нашим друзьям на передовой". Его поддержал высокопоставленный член сенатского Комитета по международным отношениям республиканец Джим Риш, который выразил уверенность, что помощь Украине будет включена в ассигнования на весь год.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заверил, что финансирование помощи Украине остается приоритетом.

Как сообщалось, в закон, предусматривающий финансирование работы правительства на 45 дней, не вошло положение о выделении средств на помощь Украине. Этот вопрос являлся приоритетным для демократов и вызвал оживленные дискуссии, продемонстрировав разногласия между представителями обеих партий.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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