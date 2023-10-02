Бакметрополитен направит около 3,8 млн манатов на очистительные работы

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 3,8 млн манатов на уборку станций, зданий, а также на чистку установок и оборудования.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок для этих целей привлечено ООО «TAİS İKF».

Сумма контракта на выполнение работ оценивается в 3 млн 762,398 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 27-и действующих станций.

Б.Рустамбеков