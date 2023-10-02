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02.10.2023 16:01

«Nar» укрепляет свою сеть в метрополитене

«Nar» провел работы по улучшению качества сети на территории метро, ​​чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов. В результате качество звонков и интернет-услуг в Бакинском метрополитене многократно улучшилось.

Проведенные улучшения являются неотъемлемой частью стратегии компании по повышению удовлетворености потребностей клиентов. Основная цель «Nar» — предоставлять своим абонентам качественные услуги на выгодных условиях, держа их всегда в центре своего внимания.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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