«Nar» укрепляет свою сеть в метрополитене

«Nar» провел работы по улучшению качества сети на территории метро, ​​чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов. В результате качество звонков и интернет-услуг в Бакинском метрополитене многократно улучшилось.

Проведенные улучшения являются неотъемлемой частью стратегии компании по повышению удовлетворености потребностей клиентов. Основная цель «Nar» — предоставлять своим абонентам качественные услуги на выгодных условиях, держа их всегда в центре своего внимания.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.