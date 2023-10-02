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Внешняя политика 02.10.2023 16:20

Алиев и гендиректор ИСЕСКО обсудили перспективы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник провели встречу с гендиректором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

В ходе встречи Алиев высоко оценил участие генерального директора ИСЕСКО в 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Алиев в ходе встречи рассказал о работах на освобожденных территориях страны. «Подчеркнув, что в Шуше ведутся масштабные восстановительные работы и реконструкции, глава государства с удовлетворением отметил, что, наряду с другими объектами, здесь уже восстановлены мечети, и этот процесс продолжается. Президент Алиев сказал, что такие широкомасштабные работы проводятся и на других наших освобожденных от оккупации территориях», - отмечается в информации.

Стороны отметили уверенность, что многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО будет продолжено и впредь.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ИСЕСКО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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