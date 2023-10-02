Алиев и гендиректор ИСЕСКО обсудили перспективы сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в понедельник провели встречу с гендиректором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

В ходе встречи Алиев высоко оценил участие генерального директора ИСЕСКО в 74-м Международном астронавтическом конгрессе в Баку, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Алиев в ходе встречи рассказал о работах на освобожденных территориях страны. «Подчеркнув, что в Шуше ведутся масштабные восстановительные работы и реконструкции, глава государства с удовлетворением отметил, что, наряду с другими объектами, здесь уже восстановлены мечети, и этот процесс продолжается. Президент Алиев сказал, что такие широкомасштабные работы проводятся и на других наших освобожденных от оккупации территориях», - отмечается в информации.

Стороны отметили уверенность, что многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО будет продолжено и впредь.

Х.Насирзаде