ИСЕСКО отправит вторую техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана - гендиректор

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с Днем рождения.
«От имени семьи Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю дня рождения. В этот знаменательный для Вас день желаю Вашему превосходительству и Вашим родным крепкого здоровья и счастья. Я также признателен Вам за великолепное лидерство. Под Вашим руководством Азербайджан добился значительных успехов во многих сферах. Ваша приверженность продвижению мира, стабильности и развития в регионе заслуживает одобрения», - говорится в послании.
«Хотел бы также подчеркнуть развивающееся сотрудничество между ИСЕСКО и Азербайджаном. Это сотрудничество сыграло важную роль в придании импульса проведению обмена в сфере культуры, развитию в области образования и сотрудничеству в сфере науки. Это сотрудничество демонстрирует нашу общую приверженность взаимопониманию, толерантности, а также принципам продвижения мира, стабильности и устойчивого развития. Мы уверены, что под Вашим руководством нынешнее сотрудничество будет еще больше развиваться, принесет позитивные результаты азербайджанскому народу и всему исламскому миру. На 12-й Конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся в столице Государства Катар Дохе, город Шуша объявлен «Культурной столицей исламского мира» на 2024 год. В связи с этим хочу отметить, что реализация данной инициативы под Вашим покровительством станет честью для ИСЕСКО. Кроме того, с Вашего благословения в скором времени в Баку состоится официальное открытие регионального офиса ИСЕСКО, поставившего перед собой цель стать связующим центром исламского мира», - отмечается в письме.
Он также отметил, что в ИСЕСКО примет участие в 2024 году в конференции COP29 в Азербайджане: «Что касается проведения вами СОР29, хотим отметить, что мы верим в очень важную роль, которую руководство Вашей страны сыграет в формировании глобальных усилий в борьбе с изменением климата в мире. Участие ИСЕСКО придаст импульс дальнейшему развитию сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере".
"С чувством глубокого удовлетворения хочу также отметить, что в настоящее время ИСЕСКО работает над организацией второй международной технической миссии на освобожденные от оккупации территории Азербайджана с целью подготовки оценки и отчета, связанных с состоянием культурного, исторического и религиозного наследия и представления их другим соответствующим заинтересованным сторонам», - говорится в поздравительном послании.
Отдел новостей
ВВП Великобритании в III квартале снизился на 0,1%
Nike увеличил чистую прибыль во II финквартале на 19%, сократит расходы на $2 млрд за 3 года
Команда СBC сняла еще один фильм об уничтожении азербайджанского наследия в Ереване
В Азербайджане еще свыше 470 военнослужащих за безупречную службу получат жилье
Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 г
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
США запретили ввоз продукции из рыбы и крабов происхождением из РФ
Франция завершила вывод своего военного контингента из Нигера
Комитет парламента Турции возобновит 26 декабря обсуждение членства Швеции в НАТО
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Новогодняя кампания от AccessBank – 24 AZN в подарок новым клиентам
Яркие новинки в приложении Yelo
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности