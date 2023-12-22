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Внешняя политика 22.12.2023 22:00

ИСЕСКО отправит вторую техническую миссию на освобожденные территории Азербайджана - гендиректор

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с Днем рождения.

«От имени семьи Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю дня рождения. В этот знаменательный для Вас день желаю Вашему превосходительству и Вашим родным крепкого здоровья и счастья. Я также признателен Вам за великолепное лидерство. Под Вашим руководством Азербайджан добился значительных успехов во многих сферах. Ваша приверженность продвижению мира, стабильности и развития в регионе заслуживает одобрения», - говорится в послании.

«Хотел бы также подчеркнуть развивающееся сотрудничество между ИСЕСКО и Азербайджаном. Это сотрудничество сыграло важную роль в придании импульса проведению обмена в сфере культуры, развитию в области образования и сотрудничеству в сфере науки. Это сотрудничество демонстрирует нашу общую приверженность взаимопониманию, толерантности, а также принципам продвижения мира, стабильности и устойчивого развития. Мы уверены, что под Вашим руководством нынешнее сотрудничество будет еще больше развиваться, принесет позитивные результаты азербайджанскому народу и всему исламскому миру. На 12-й Конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся в столице Государства Катар Дохе, город Шуша объявлен «Культурной столицей исламского мира» на 2024 год. В связи с этим хочу отметить, что реализация данной инициативы под Вашим покровительством станет честью для ИСЕСКО. Кроме того, с Вашего благословения в скором времени в Баку состоится официальное открытие регионального офиса ИСЕСКО, поставившего перед собой цель стать связующим центром исламского мира», - отмечается в письме.

Он также отметил, что в ИСЕСКО примет участие в 2024 году в конференции COP29 в Азербайджане: «Что касается проведения вами СОР29, хотим отметить, что мы верим в очень важную роль, которую руководство Вашей страны сыграет в формировании глобальных усилий в борьбе с изменением климата в мире. Участие ИСЕСКО придаст импульс дальнейшему развитию сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере".

"С чувством глубокого удовлетворения хочу также отметить, что в настоящее время ИСЕСКО работает над организацией второй международной технической миссии на освобожденные от оккупации территории Азербайджана с целью подготовки оценки и отчета, связанных с состоянием культурного, исторического и религиозного наследия и представления их другим соответствующим заинтересованным сторонам», - говорится в поздравительном послании.

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Тэги: АЛИЕВ, ИСЕСКО, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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