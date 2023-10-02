Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия

Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии Yelo Bank. На этот раз банк провел акцию по очистке территории пляжа Новханы в поддержку мероприятий, проводимых в стране в направлении развития экологической среды. Во время акции, к которой присоединились десятки сотрудников Yelo Bank, прибрежная территория была очищена от мусора. В результате было собрано около 3 тонн отходов. Затем отходы были отсортированы и доставлены для размещения в специальных контейнерах.
Yelo Bank придает особое значение развитию общества, в котором мы живем, защите окружающей среды. Основная цель этой экологической акции, которая уже стала традицией, - защитить наше национальное достояние-Каспийское море, привить чувство ответственности и заботы о природе. В акции участвовали не только сотрудники yelo, но и члены их семей. Отметим, что банк планирует поддерживать и еще больше расширять такие инициативы.
Вас интересуют банковские услуги и микрокредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.
Yelo Bank – Яркий банкинг!
Посол Азербайджана в Ашхабаде вручил копии верительных грамот главе МИД Туркменистана
Алиев и гендиректор ИСЕСКО обсудили перспективы сотрудничества
В Тегеране анонсировали скорый визит представителя Азербайджана в Иран
Министр энергетики ОАЭ: вряд ли параметры сделки ОПЕК+ в 2024г будут меняться
Денежная база в Азербайджане за 9 месяцев увеличилась на 2,5%, в сентябре – сократилась на 1,2%
ИВ Гянджи направит около 16,3 млн манатов на закупку оборудования для Дворца спорта
Apple выпустит обновление ПО для устранения проблемы с перегревом iPhone 15
ГАТ направит 171 тыс. манатов на установку «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Японии
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Гарибашвили обещает не допустить дестабилизации ситуации в Грузии
В Иране пройдут масштабные учения с участием беспилотников
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС