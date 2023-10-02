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02.10.2023 16:32

Yelo Bank провел экологическую акцию ради чистого Каспия

Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии Yelo Bank. На этот раз банк провел акцию по очистке территории пляжа Новханы в поддержку мероприятий, проводимых в стране в направлении развития экологической среды. Во время акции, к которой присоединились десятки сотрудников Yelo Bank, прибрежная территория была очищена от мусора. В результате было собрано около 3 тонн отходов. Затем отходы были отсортированы и доставлены для размещения в специальных контейнерах.

Yelo Bank придает особое значение развитию общества, в котором мы живем, защите окружающей среды. Основная цель этой экологической акции, которая уже стала традицией, - защитить наше национальное достояние-Каспийское море, привить чувство ответственности и заботы о природе. В акции участвовали не только сотрудники yelo, но и члены их семей. Отметим, что банк планирует поддерживать и еще больше расширять такие инициативы.

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