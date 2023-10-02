Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.779 RUR   0.017 GBR   2.051 TRY   0.0618

Цена на нефть

02.10 $/bbl +/- WTI 88.82 -1.97 Brent 90.71 -1.49

ТЭК 02.10.2023 23:59

Казахстан и Катар ищут партнерства в сферах газопереработки, газохимии и СПГ

Председатель правления казахстанской госкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов обсудил с генеральным директором QatarEnergy LNG Халидом Бин Халифа Аль-Тани потенциальное партнерство в газовой отрасли.

Как сообщила пресс-служба QazaqGaz, в частности, компании рассмотрят перспективы сотрудничества в сфере газопереработки, газохимии, а также совместной реализации проектов по компримированному природному газу и сжиженному природному газу в Казахстане.

"Мы видим большие перспективы для сотрудничества с QatarEnergy LNG в газовой сфере и выражаем готовность к эффективному использованию потенциала в данной области. Уверен, что казахстанско-катарское сотрудничество может стать катализатором создания и воплощения новых энергетических проектов", - приводятся в сообщении слова Жаркешова.

Кроме того, обсуждались вопросы привлечения инвестиций, а также обмена технологиями и накопленным практическим опытом в рамках работы научно-технического центра QazaqGaz.

QatarEnergy LNG - крупнейшая в мире компания по производству СПГ на своих семи предприятиях. Ежегодно производит и поставляет по всему миру 77 млн тонн СПГ.

QazaqGaz управляет магистральными газопроводами и газораспределительными сетями, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. В совокупности эксплуатирует газопроводы общей протяженностью порядка 76 тыс. км, в том числе 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 267,8 млрд кубометров и газораспределительными сетями протяженностью около 56 тыс. км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАТАР, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Казахстан нацелен на развитие сотрудничества с Катаром - Токаев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az