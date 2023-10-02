Казахстан и Катар ищут партнерства в сферах газопереработки, газохимии и СПГ

Председатель правления казахстанской госкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов обсудил с генеральным директором QatarEnergy LNG Халидом Бин Халифа Аль-Тани потенциальное партнерство в газовой отрасли.

Как сообщила пресс-служба QazaqGaz, в частности, компании рассмотрят перспективы сотрудничества в сфере газопереработки, газохимии, а также совместной реализации проектов по компримированному природному газу и сжиженному природному газу в Казахстане.

"Мы видим большие перспективы для сотрудничества с QatarEnergy LNG в газовой сфере и выражаем готовность к эффективному использованию потенциала в данной области. Уверен, что казахстанско-катарское сотрудничество может стать катализатором создания и воплощения новых энергетических проектов", - приводятся в сообщении слова Жаркешова.

Кроме того, обсуждались вопросы привлечения инвестиций, а также обмена технологиями и накопленным практическим опытом в рамках работы научно-технического центра QazaqGaz.

QatarEnergy LNG - крупнейшая в мире компания по производству СПГ на своих семи предприятиях. Ежегодно производит и поставляет по всему миру 77 млн тонн СПГ.

QazaqGaz управляет магистральными газопроводами и газораспределительными сетями, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. В совокупности эксплуатирует газопроводы общей протяженностью порядка 76 тыс. км, в том числе 20 тыс. км магистральных газопроводов с годовой пропускной способностью до 267,8 млрд кубометров и газораспределительными сетями протяженностью около 56 тыс. км.