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Дальнее зарубежье 02.10.2023 23:15

Боррель надеется, что ЕС до конца года примет его предложение выделить Киеву 5 млрд евро помощи на 2024 год

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник выразил надежду на то, что страны Евросоюза до конца этого года смогут согласовать помощь Украине на 2024 год в области безопасности на 5 млрд евро.

"Я предлагаю создать из средств Европейского фонда мира новый фонд в 5 млрд евро для Украины на 2024 год. Я надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года, когда нам нужно будет договориться о финансовых планах на много лет вперед", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Киеве. Пресс-конференцию транслировал канал EbS.

По его словам, министры на встрече сделали основной упор на помощи Киеву, в том числе военной.

"Мы обсудили обязательства в области безопасности, которые мы хотим предоставить Украине", - отметил он.

"Самые твердые обязательства в области безопасности, которые мы можем дать Украине, - это членство в ЕС", - подчеркнул Боррель.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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