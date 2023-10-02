Боррель надеется, что ЕС до конца года примет его предложение выделить Киеву 5 млрд евро помощи на 2024 год

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник выразил надежду на то, что страны Евросоюза до конца этого года смогут согласовать помощь Украине на 2024 год в области безопасности на 5 млрд евро.
"Я предлагаю создать из средств Европейского фонда мира новый фонд в 5 млрд евро для Украины на 2024 год. Я надеюсь, мы сможем достичь соглашения до конца года, когда нам нужно будет договориться о финансовых планах на много лет вперед", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Киеве. Пресс-конференцию транслировал канал EbS.
По его словам, министры на встрече сделали основной упор на помощи Киеву, в том числе военной.
"Мы обсудили обязательства в области безопасности, которые мы хотим предоставить Украине", - отметил он.
"Самые твердые обязательства в области безопасности, которые мы можем дать Украине, - это членство в ЕС", - подчеркнул Боррель.
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