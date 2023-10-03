Манат подорожал к евро, к рублю и к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 октября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 октября ЦБА установил на уровне 1.7790 манат/1EUR (2 октября - 1.7968 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 октября установил на уровне 0.0170/1RUB (2 октября - 0.0173/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 3 октября ЦБА установил на уровне 0.0618 манат/1TRY (2 октября - 0.062 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков