Генеральный директор AzerTelecom удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®»

Генеральный директор компании AzerTelecom, Ана Накашидзе удостоена престижной награды «Global Leadership Women in Tech®» на церемонии «Women in Tech® Caucasus and Central Asia Awards (Кавказ и Центральная Азия) 2023».

Отмечая заслуги лидеров, таких как Ана Накашидзе, награда подчеркивает исключительный вклад женщин, которые активно формируют и влияют на технологическую среду на Кавказе и в Центральной Азии.

Мероприятие, в котором приняли участие более 80 участниц из 6 стран, прошло в сентябре в Тбилиси, столице Грузии. «Women in Tech® CCA Awards» является частью более глобального движения «Women in Tech® Global Movement», (Глобальное Движение «Женщины в Технологиях») направленного на продвижение гендерного разнообразия, равенства и инклюзивности в сфере технологий. Это движение служит платформой для освещения достижений женщин, вносящих значительный вклад в развитие технологической индустрии в различных регионах.

Выдающееся лидерство Аны Накашидзе в сфере технологий, отмеченное наградой «Global Leadership Women in Tech®», является отражением ее профессионализма и преданности делу, становясь вдохновением для многих женщин в области «STEAM». Ана Накашидзе обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере телекоммуникаций. До своего назначения генеральным директором AzerTelecom она занимала различные руководящие должности как на национальном, так и на международном уровне в государственном, частном и консалтинговом секторах Грузии и других стран мира.

Помимо Аны Накашидзе, получившей награду «Global Leadership Women in Tech», две другие представительницы Азербайджана, Лейла Оруджева и Ляман Алиева, вошли в число 43 финалисток «Women in Tech® Global Movement». Они были отмечены наградами в категориях «Start-Up Award» и «Aspiring Teen Award» соответственно. Победительницы «Women in Tech® CCA Awards» этого года будут участвовать в финале «Women In Tech Global Movement Awards», который состоится 16 ноября этого года в Дубае.

Стоит отметить, что Ана Накашидзе уже неоднократно заслуживала признание в своей индустрии. В марте 2023 года Ана Накашидзе была включена в престижный список «Women to Watch», составленный изданием «Capacity Media» в который вошли 20 выдающихся женщин в сфере ИТ и телекоммуникаций. Кроме того, г-жа Накашидзе была включена в список «Power 100» - ежегодного рейтинга, составляемого престижным изданием «Capacity Media» и включающего в себя ведущих лидеров мировой телекоммуникационной отрасли.

AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компания входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных сферах и странах.