Баку полон решимости укреплять связи с Берлином - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю Дня германского единства, отмечаемого 3 октября, в котором отметил, что Баку полон решимости укреплять связи с Берлином.

«Азербайджан полон решимости укреплять связи с Германией и продолжать взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в письме, опубликованном во вторник на сайте главы азербайджанского государства.

В своем послании президент Азербайджана выразил уверенность, что «как наши межгосударственные отношения, так и представляющее взаимный интерес взаимодействие в рамках Европейского союза и впредь будут последовательно развиваться и укрепляться».

Алиев подчеркнул, что в Баку «придают большое значение» развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Германией, выразив удовлетворение «активным и плодотворным» сотрудничеством двух стран в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Р.Керимов