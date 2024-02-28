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Бизнес и законодательство 28.02.2024 12:20

Алиев принял представителей крупных компаний Германии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку делегацию во главе с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ней отмечается, что в состав делегации вошли исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты Тобиас Бауманн, а также высокопоставленные представители компаний «Falk», «Uniper Global Commodities SE», «Rhenus Group», «VNG», «Rohde & Schwarz» и «HHLA International».

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ГЕРМАНИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ


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