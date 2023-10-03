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Регион 03.10.2023 13:46

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции "Гражданский договор".

22 депутата от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" проголосовали против.

Оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян до голосования заявил, что ратификация Римского статута не может дать Армении какой-либо пользы, "поскольку ни Азербайджан, ни Турция не ратифицировали Римский статут, и даже не подписали его".

"Из постоянных членов Совбеза ООН ни США, ни Россия, ни Китай также не ратифицировали и не подписали статут. Это не может принести Армении какой-либо пользы, кроме угроз", - сказал Мамиджанян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РИМСКИЙ/СТАТУТ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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