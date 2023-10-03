Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции "Гражданский договор".

22 депутата от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" проголосовали против.

Оппозиционный депутат от фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян до голосования заявил, что ратификация Римского статута не может дать Армении какой-либо пользы, "поскольку ни Азербайджан, ни Турция не ратифицировали Римский статут, и даже не подписали его".

"Из постоянных членов Совбеза ООН ни США, ни Россия, ни Китай также не ратифицировали и не подписали статут. Это не может принести Армении какой-либо пользы, кроме угроз", - сказал Мамиджанян.