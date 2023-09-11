Пашинян: ратификация Арменией Римского статута не направлена против РФ

Ратификация Ереваном Римского статута не связана с отношениями с Россией, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Ратификацию Римского статута мы начали в декабре 2022 года. К сожалению, этот процесс совпал с контекстом отношений России и МУС (Международного уголовного суда - ИФ). Но должен сказать, что этот процесс не связан с отношениями Армении с Россией", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении. По его словам, ратификация документа связана "с приграничной с Азербайджаном ситуацией, напряженностью".
"Мы понимаем, что формируется плохой контекст и это вызывает обеспокоенность, но с другой стороны не можем прекратить наши отношения и обязательства с другими партнерами и мы пытаемся развивать эти отношения в естественном русле", - отметил Пашинян.
1 сентября в правительстве Армении "Интерфаксу" сообщили, что законодательная инициатива о ратификации Арменией Римского статута направлена правительством в парламент.
Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.
Досудебная палата МУС в марте 2023 года выдала ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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