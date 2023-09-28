Ратификация Римского статута МУС Арменией негативно скажется на отношениях Москвы и Еревана - МИД РФ

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда неприемлема, она будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений, заявили в МИД РФ.
"До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы "ордера на арест" высшего руководства России", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя слова представителя Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосяна о предложении подписать двустороннее соглашение для урегулирования вопросов, связанных с ратификацией Арменией Римского статута.
На Смоленской площади отметили, что инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, "Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны".
"К сожалению, он не был учтен, а вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута", - добавили в МИД РФ.
"Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности. Как минимум, трудно представить себе визит в республику руководства России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту В.В.Путина по запросу гаагской "фемиды", - сказали в министерстве.
В связи с этим в Москве выразили надежду на то, что парламент Армении воздержится от ратификации документа.
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