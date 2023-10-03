NEQSOL Holding сотрудничает с Infosec IQ для повышения знаний сотрудников о кибербезопасности

NEQSOL Holding объявляет о стратегическом партнерстве с Infosec IQ, ведущим поставщиком решений для образования и повышения осведомленности в области кибербезопасности. Целью этого сотрудничества является повышение готовности сотрудников NEQSOL Holding в области кибербезопасности путем повышения их осведомленности и понимания угроз в этой сфере и передового опыта.
В рамках этого стратегического партнерства Infosec IQ предоставит передовые программы обучения по кибербезопасности, охватывающие широкий спектр важных тем, включая усиление безопасности паролей и защиту конфиденциальных данных. Эта инициатива предоставит сотрудникам необходимые знания и навыки для эффективного выявления угроз в области кибербезопасности и реагирования на них.
«В современном цифровом мире кибербезопасность стала главным приоритетом. Это постоянно развивающаяся и все более сложная область, представляющая значительные риски для организаций по всему миру. Как глобальная организация с разнообразными бизнес-интересами в различных отраслях, защита наших цифровых активов и операций имеет для NEQSOL Holding первостепенное значение. Мы уверены, что наше партнерство с Infosec IQ позволит нам укрепить нашу защиту от кибербезопасности путем обучения и расширения прав и возможностей наших сотрудников. Это сотрудничество представляет собой важную веху в повышении общей устойчивости нашей организации в области кибербезопасности», — отметил Имран Ахмадзада, Глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding.
Для получения дополнительной информации о компании Infosec IQ и их решениях по повышению осведомленности в области кибербезопасности, посетите веб-сайт по ссылке: https://securityiq.infosecinstitute.com/.
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в более чем 10 странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.
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