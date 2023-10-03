Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.779 RUR   0.017 GBR   2.051 TRY   0.0618

Цена на нефть

02.10 $/bbl +/- WTI 88.82 -1.97 Brent 90.71 -1.49

Карабах 03.10.2023 20:03

СГБ Азербайджана задержала карабахских сепаратистов

Бывшие «президенты» армянских сепаратистов Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также лидер националистической партии «Дашнакцутюн» в Карабахе, бывший «председатель парламента» Давид Ишханян задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана, сообщают местные СМИ.

В ближайшие часы в отношении них суд примет решение.

По данным СМИ, также задержан бывший так называемый «президент» карабахских сепаратистов Араик Арутюнян. Он также будет доставлен в Баку.

«Интерфакс-Азербайджан» пока не располагает официальной информацией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, СГБ, СЕПАРАТИСТЫ


Похожие новости


СГБ Азербайджана задержало лиц, причастных к теракту в Карабахе, в котором погибли 6 человек Грузовик в Карабахе подорвался на мине, двое скончались - СГБ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az