СГБ Азербайджана задержала карабахских сепаратистов

Бывшие «президенты» армянских сепаратистов Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также лидер националистической партии «Дашнакцутюн» в Карабахе, бывший «председатель парламента» Давид Ишханян задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджана, сообщают местные СМИ. В ближайшие часы в отношении них суд примет решение. По данным СМИ, также задержан бывший так называемый «президент» карабахских сепаратистов Араик Арутюнян. Он также будет доставлен в Баку. «Интерфакс-Азербайджан» пока не располагает официальной информацией.

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