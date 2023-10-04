Азербайджан и Туркменистан обсудили возможности расширения сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Ашхабад встретился с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.
«На состоявшейся в рамках визита в Туркменистан встрече с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым выразили удовлетворение совместной деятельностью и партнерством в экономической сфере, способствующими развитию региона», - написал Джаббаров на платформе Х.
Он также сообщил, что в ходе встречи были обсуждены возможности расширения двухстороннего сотрудничества.
Б.Рустамбеков
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