Азербайджан и Туркменистан обсудили возможности расширения сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Ашхабад встретился с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

«На состоявшейся в рамках визита в Туркменистан встрече с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым выразили удовлетворение совместной деятельностью и партнерством в экономической сфере, способствующими развитию региона», - написал Джаббаров на платформе Х.

Он также сообщил, что в ходе встречи были обсуждены возможности расширения двухстороннего сотрудничества.

Б.Рустамбеков