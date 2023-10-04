Более 500 нелегалов высадились на Канарских островах за последние сутки

Несколько лодок с нелегальными мигрантами на борту прибыли к берегам Канарских островов, за сутки они перевезли в Испанию более 500 человек, сообщает Associated Press (AP).

Большая часть нелегалов прибыли на острова Иерро и Фуэртевентура накануне. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

По данным МВД Испании, в период с 1 января по 30 сентября текущего года на Канарские острова на лодках прибыли около 15 тыс. мигрантов, это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Большинство из них - выходцы из Сенегала.