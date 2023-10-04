Микрокредит для тех, кто занимается бизнесом!

Для предпринимателей, которые нуждаются в постоянной финансовой поддержке и хотят развивать свой бизнес, это именно та возможность, которую они ищут! Yelo Bank предлагает кредиты владельцам микробизнеса на частных выгодных условиях:
· Сумма: до 100 000 AZN
· Срок кредита: до 48 месяцев.
· Льготный период: 12 месяцев.
· Возможность выбрать план оплаты в соответствии с вашим бизнесом
· Гибкая документация и краткосрочный процесс принятия решений
Помимо всего этого, предприниматели, получившие микрокредит, будут освобождены от страховки и расходов на открытие счета. Следует отметить, что в процессе утверждения кредита не требуется условное обеспечение или осмотр дома.
Yelo Bank создал еще одну возможность для удобства предпринимателей: они могут получить микрокредит посредством специально разработанной карты. Для этого достаточно купить карту и оформить кредит, обратившись в отделение всего один раз. Средства будут переведены непосредственно на эту карту при следующем кредитном заказе предпринимателя. Более того, эта кредитная карта предоставляется совершенно бесплатно.
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