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04.10.2023 16:33

Микрокредит для тех, кто занимается бизнесом!


Для предпринимателей, которые нуждаются в постоянной финансовой поддержке и хотят развивать свой бизнес, это именно та возможность, которую они ищут! Yelo Bank предлагает кредиты владельцам микробизнеса на частных выгодных условиях:

· Сумма: до 100 000 AZN

· Срок кредита: до 48 месяцев.

· Льготный период: 12 месяцев.

· Возможность выбрать план оплаты в соответствии с вашим бизнесом

· Гибкая документация и краткосрочный процесс принятия решений

Помимо всего этого, предприниматели, получившие микрокредит, будут освобождены от страховки и расходов на открытие счета. Следует отметить, что в процессе утверждения кредита не требуется условное обеспечение или осмотр дома.

Yelo Bank создал еще одну возможность для удобства предпринимателей: они могут получить микрокредит посредством специально разработанной карты. Для этого достаточно купить карту и оформить кредит, обратившись в отделение всего один раз. Средства будут переведены непосредственно на эту карту при следующем кредитном заказе предпринимателя. Более того, эта кредитная карта предоставляется совершенно бесплатно.

Доверьтесь Yelo Bank в достижении своих бизнес-целей! Развивайте свой бизнес, заказав микрокредит онлайн сегодня: https://bit.ly/ylltc

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Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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