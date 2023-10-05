Спецназ и морпехи Азербайджана и Казахстана на учениях на Каспии отработали антитеррористические мероприятия

Подразделения спецназа и морской пехоты в ходе азербайджано-казахстанских учений «Хазри-2023» на Каспии отработали освобождение острова, захваченного террористами, сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

«В ходе учений подразделениями морского спецназа и морской пехоты были выполнены задачи по освобождению острова, захваченного террористическими группировками», - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что военнослужащие ВМС Азербайджана и Казахстана продемонстрировали высокий профессионализм в выполнении поставленных в ходе учений задач.

Учения «Хазри-2023» проводятся в Азербайджане с участием кораблей и военнослужащих ВМС Азербайджана и Казахстана, а также делегации ВМС Ирана в качестве наблюдателя. Учения завершатся 8 октября.

Р.Керимов