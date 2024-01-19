Военнослужащие спецназа и ВМС Азербайджана и Казахстана примут участие в учениях «Бірлестік-2024»

Спецназовцы и морские пехотинцы ВМС Азербайджана и Казахстана примут участие в тактических учениях "Бірлестік-2024", которые пройдут этим летом в Казахстане, сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Согласно совместному плану действий, подписанному между министерством обороны Азербайджана и министерством обороны Казахстана, с участием морских пехотинцев и спецназовцев ВМС обеих стран будут проведены тактические учения "Бірлестік-2024", - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что в рамках подготовки к учениям находящиеся в Азербайджане военнослужащие Казахстана совместно с морскими пехотинцами и спецназом ВМС Азербайджана отработают такие задачи как: освобождение острова, захваченного условными террористическими группировками, обеспечение безопасности на море и охрана инфраструктуры и т.д.

"В ходе учений, которые пройдут в Казахстане в июле этого года, основное внимание будет уделено обеспечению боевого слажевания, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава", - добавили в Минобороны Азербайджана.

По информации казхстанских СМИ, в крупномасштабных учениях "Бірлестік" также примут участие воинские контингенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Р.Керимов