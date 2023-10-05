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Дальнее зарубежье 05.10.2023 18:02

Глава МИД Китая встретился в Тибете с министром иностранных дел талибов

Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с главой МИД контролирующего Афганистан движения "Талибана" Амир Ханом Муттаки, сообщил заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

"На этой встрече стороны обсудили отношения между Афганистаном и Китаем. Муттаки назвал недавнее официальное представление посла Китая в Афганистане хорошим развитием двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Китая, как сообщают талибы, заявил, что на дипломатические отношения его страны с Афганистаном не влияет никакая другая страна, и Китай продолжит традиционную дружбу с Афганистаном. Ван И также выразил готовность сотрудничать с правительством Афганистана в целях улучшения его управления и потенциала.

Отмечается, что встреча состоялась в китайском Тибете, где талибы принимают участие в заседании Трансгималайского форума.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года, после того, как США и их союзники по коалиции, а также поддерживаемое ими правительство, покинули Афганистан после 20 летнего военного присутствия.

До сих пор движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира, а его лидеры находятся в санкционных списках ООН. Несмотря на это ряд стран, в том числе Китай и Россия имеют официальные контакты с представителями движения. Так на прошлой неделе делегация талибов приняла участие во встрече Московского формата в Казани.

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Тэги: КИТАЙ, МИД, ТАЛИБЫ, ВСТРЕЧА


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