Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана и bp согласовали правила охраны объектов

Британская компания bp и Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджана (ГАОСО) подписали документы по сотрудничеству.
«В четверг в офисе bp состоялась встреча главы Госагентства генерал-майора Ильгара Аббасова с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэрри Джонсом. На встрече стороны провели обмен мнениями о всестороннем и эффективном сотрудничестве, совместной деятельности и ряде других вопросах, представляющих взаимный интерес. По итогам встречи состоялось подписание двух документов», - говорится в сообщении британской компании.
По информации BP, стороны подписали: Протокол о сотрудничестве между Госагентством по охране стратегических объектов Азербайджана и компанией bp, «Правила охраны, согласованные между ГАОСО и BP Exploration (Caspian Sea) Limited».
Представители Госагентства также ознакомилась с системой и процессами контроля и управления безопасностью в офисе bp. Генерал-майор Аббасов высоко оценил продемонстрированные технологии и системы, подчеркивает компания.
Н.Аббасова
Гаджиев рассказал о причинах отказа Азербайджана от участия во встрече в Гранаде
Баку и Астана «сверили часы» по двусторонним и региональным вопросам
СГБ Азербайджана подтвердила задержание Гукасяна, Саакяна и Ишханяна, им предъявлены обвинения по 7 статьям УК
Города Шуша выбран туристической столицей ОЭС на 2026 год
Араику Арутюняну предъявлены обвинения по 9 статьям УК Азербайджана
Meta надеется вскоре предложить европейцам платный отказ от рекламы в Facebook и Instagram - WSJ
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Путин обвиняет США в попытках подменить международное право колониальным мышлением
ООН пытается помочь 18 млн человек в Судане, ей мешает нехватка финансов и вмешательство участников конфликта
Глава МИД Китая встретился в Тибете с министром иностранных дел талибов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а
"Bir səfərin izi ilə": AZAL поддержал создание фильма о визите Гейдара Алиева в Италию
Станьте частью обновленной концепции “Nar” и выигрывайте призы!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС