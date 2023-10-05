Госагентство по охране стратегических объектов Азербайджана и bp согласовали правила охраны объектов

Британская компания bp и Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджана (ГАОСО) подписали документы по сотрудничеству.

«В четверг в офисе bp состоялась встреча главы Госагентства генерал-майора Ильгара Аббасова с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэрри Джонсом. На встрече стороны провели обмен мнениями о всестороннем и эффективном сотрудничестве, совместной деятельности и ряде других вопросах, представляющих взаимный интерес. По итогам встречи состоялось подписание двух документов», - говорится в сообщении британской компании.

По информации BP, стороны подписали: Протокол о сотрудничестве между Госагентством по охране стратегических объектов Азербайджана и компанией bp, «Правила охраны, согласованные между ГАОСО и BP Exploration (Caspian Sea) Limited».

Представители Госагентства также ознакомилась с системой и процессами контроля и управления безопасностью в офисе bp. Генерал-майор Аббасов высоко оценил продемонстрированные технологии и системы, подчеркивает компания.

Н.Аббасова