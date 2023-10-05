Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.017 GBR   2.0665 TRY   0.0617

Цена на нефть

04.10 $/bbl +/- WTI 84.22 -5.01 Brent 85.81 -5.11

05.10.2023 17:26

Специальная кампания для сотрудников образовательной сферы от AccessBank-а

AccessBank запускает новую наличную кредитную кампанию в честь Международного Дня Учителей. В рамках кампании, охватывающей октябрь, сотрудники образовательной сферы могут по своему усмотрению получить кредит со скидкой в 1% на годовую процентную ставку или на комиссионные, либо получить кредит в AccessBank-е в рамках кампании сейчас и начать оплату по основной сумме спустя 3 месяца.

Минимальная процентная ставка в рамках кампании начинается с 10%, а комиссионные – с 0%.

Скидки по акции распространяются на потребительские кредиты, предлагаемые на сумму до 40 000 манатов с процентной ставкой от 10% (при условии, что годовая процентная ставка не ниже мин. 10%) и процентной комиссией 1-3% на срок до 48 месяцев.

Акция действует до 31.10.2023.

Заказать кредит наличными можно во всех отделениях банка или заполнив форму по ссылке. Дополнительную информацию о продукте можно получить на сайте accessbank.az, в аккаунтах Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn), а также позвонив на 151.

Банк осуществляет деятельность на основании лицензии №245, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики 25 октября 2002 года по адресу г. Баку, Тбилисский проспект, 3, Ясамальский район.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az