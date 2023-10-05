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Регион 05.10.2023 20:05

Турция допускает возможность наземной операции против враждебных ей сил в Сирии - турецкое Минобороны

В Анкаре считают возможной новую наземную операцию в Сирии против групп, представляющих опасность для Турции, сообщает в четверг "Сабах" со ссылкой на неназванного представителя турецкого Минобороны.

"Сотрудник министерства сказал, что сухопутная операция в Сирии - один из вариантов, который могла бы рассмотреть Турция", - информирует издание.

"Наша единственная цель - ликвидировать террористические организации, угрожающие Турции. Сухопутная операция - один из способов устранить угрозу, но не единственный", - отметил представитель ведомства.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены "Рабочей партией Курдистана" (РПК), которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

После этого в Турции в рамках мер против РПК задержали десятки человек. ВВС Турции атаковали укрытия РПК в горах на севере Ирака; также поступали сообщения об авиаударах в Сирии, но турецкие власти это не подтверждали.

В Анкаре заявляли, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных. В Минобороны Турции подчеркнули, что РПК и "Отрядов народной самообороны" (ОНС) - "одна и та же террористическая организация", и призвали все стороны, не связанные с РПК и ОНС, держаться подальше от их объектов.

В четверг после авиаударов турецких ВВС по иракской территории прошла встреча глав Минобороны Турции и Ирака Яшара Гюлера и Сабита аль-Аббаси. По данным "Сабаха", министры обсуждали совместные шаги в борьбе с терроризмом и укрепление безопасности на границе стран.

С 2016 года Турция провела уже три военные операции против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Эти формирования, которые Анкара считает террористическими, были союзниками США во время операций против группировки ИГ (запрещена в РФ) на сирийской территории. Они контролируют территории на северо-востоке Сирии, Дамаск их автономии не признает.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, КУРДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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