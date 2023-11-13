Парламент Турции рассмотрит продление мандата военных на территории Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил в парламент страны меморандум о продлении мандата турецких военных в Азербайджане еще на 1 год, сообщают турецкие СМИ.
Речь идет о пребывании военных Турции в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме.
Меморандум за подписью Эрдогана представлен президиуму Великого национального собрания Турции.
В меморандуме отмечено, что деятельность, предусмотренная в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, подписанном лидерами Азербайджаном, Армении и России, продолжается.
"Хотя фактическая оккупация региона завершилась антитеррористической операцией Азербайджана окончательного решения достичь не удалось, поскольку мирное соглашение еще не подписано. Совместный центр, состоящий из вооруженных сил Турции и Российской Федерации, продолжает свою деятельность в Карабахе", - говорится в документе.
В меморандуме подчеркивается, что продолжение службы турецких ВС в совместном центре "отвечает требованиям активной и конструктивной роли Турции в регионе и ее национальных интересов".
"Речь идет о продлении срока пребывания турецких военных на территории Азербайджана на 1 год, начиная с 17 ноября 2023 года", - говорится в меморандуме.
Н.Аббасова
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