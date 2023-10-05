British Airways достигла соглашения с профсоюзом о повышении зарплат пилотов

Британская авиакомпания British Airways (входит в группу International Consolidated Airlines Group, IAG) достигла принципиального соглашения с профсоюзом пилотов BALPA, которое позволит избежать забастовки, пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение компании.
Новое рабочее соглашение с членами профсоюза, переговоры о котором шли несколько месяцев, будет действовать до 2027 года.
Как пишет Sky News со ссылкой на информированные источники, пилоты British Airways получат повышение зарплат на 4%, причем это повышение будет рассчитано с июня этого года. В декабре зарплаты будут увеличены еще на 1,5%, в июне следующего года - на 2,5%, в декабре 2024 года - на 2%. В марте 2025 года повышение составит 0,5%, в июне того года - на 2,5%, в июне 2026 года - еще на 2,5%.
Кроме того, пилоты получат единовременную выплату в размере 1 тыс. фунтов стерлингов ($1217) в ноябре, сказали источники.
Акции IAG дорожают на 2,6% в ходе торгов в четверг.
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