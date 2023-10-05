Путин: Россия возобновит диалог с Японией, если Токио этого захочет

Россия готова к возобновлению диалога и нормализации отношений с Японией, если Токио выступит с такими предложениями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу наших отношений (с Японией). Но не мы же ввели санкции против Японии, не мы захлопнули это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония", - сказал Путин в четверг, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

Обращаясь к японскому журналисту, задававшему вопрос о возможности возобновления диалога с Японией, Путин заявил: "Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете возможным, чтобы японская сторона проявила какую-то инициативу, то это всегда неплохо - какой-то диалог".

"Готовы ли мы на это ответить (на инициативу Японии о возобновлении диалога)? Готовы. Если будет такая инициатива с той стороны, которая эти двери закрыла. Если вы считаете, что настало время приоткрыть эту форточку, то пожалуйста - мы же никогда и не говорили, что мы против. Сделайте это", - заявил президент РФ.