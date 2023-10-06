Volvo, Renault и CMA CGM создадут СП для производства электрофургонов

Автопроизводители Volvo Group и Renault Group, а также французский логистический оператор CMA CGM планируют создать совместное предприятие (СП) для выпуска фургонов с электрическим двигателем, сообщает MarketWatch.
Шведский и французский автоконцерны инвестируют в СП по 300 млн евро ($316,5 млн) в течение следующих трех лет и получат по 50% акций будущего предприятия.
CMA CGM, в свою очередь, намерена вложить в проект 120 млн евро.
В ближайшей перспективе Volvo и Renault продолжат поиск партнеров и источников инвестиций для реализации намеченных планов.
При условии одобрения соглашения регуляторами стороны учредят СП уже в начале 2024 года, а запуск производства состоится в 2026 году.
Модельный ряд будет представлен электрофургонами в различном кузовном исполнении, оснащенными новейшим программным обеспечением (ПО), которое дает возможность отслеживать доставку грузов и оценивать экономическую эффективность перевозок. Использование данного ПО позволит компаниям-операторам сократить профильные расходы на 30%, отмечают участники сделки.
"Мы наблюдаем растущий спрос на чистый, эффективный и безопасный городской транспорт. Партнерство и сотрудничество являются ключевыми факторами для удовлетворения этого спроса", - заявил генеральный директор Volvo Мартин Лундстедт.
Новая компания получит собственный фирменный стиль и будет базироваться во Франции.
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