SEC обратилась в суд для принуждения Маска к даче ей показаний по Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в судебном порядке добивается от Илона Маска дачи показаний в рамках ее расследования в отношении покупки им соцсети Twitter (ныне X) в 2022 году.

SEC подала заявление в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии с тем, чтобы принудить Маска явиться по выданной ею повестке для дачи показаний, говорится в сообщении регулятора.

Маск получил повестку в мае и должен был явиться в региональный офис SEC в Сан-Франциско в сентябре, однако за два дня до назначенной даты уведомил комиссию о своей неявке на основании ряда "фиктивных возражений", включая связанное с местом дачи показаний, отмечается в ходатайстве SEC.

"SEC уже неоднократно брала показания у мистера Маска в рамках этого необоснованного расследования. Хватит", - приводит MarketWatch слова его адвоката Алекса Спиро.

Маск не давал показания в рамках расследования комиссии с июля прошлого года, и с тех пор в ее распоряжении оказались "тысячи новых документов", пишет SEC в своем ходатайстве.

Расследование SEC в числе прочего касается возможных нарушений, связанных с приобретением Twitter, а также заявлениями Маска и подачей в комиссию сведений в отношении платформы.

В апреле этого года регулятор в письме поинтересовался у Маска, почему он мог нарушить сроки обязательного раскрытия доли выше 5% в Twitter, полученной им до направления заявки на покупку всей компании, указывает Financial Times.

Кроме того, SEC изучала запись Маска в Twitter о невозможности приобретения соцсети из-за опасений в отношении активности ботов. По мнению комиссии, он должен был официально уведомить инвесторов об этом "потенциально существенном изменении".

Маск купил сервис микроблогов за $44 млрд в октябре минувшего года.