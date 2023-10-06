Число рабочих мест в США в сентябре взлетело на 336 тыс., вдвое сильнее прогноза

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 336 тыс., рекордными темпами за восемь месяцев, говорится в сообщении министерства труда страны.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 170 тыс., сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 227 тыс., а не на 187 тыс., как было объявлено ранее.

Тем временем уровень безработицы в США в сентябре составил 3,8%, как и в августе, повторив максимум с февраля прошлого года. Аналитики ожидали снижения показателя до 3,7%.

В частном секторе количество рабочих мест в прошлом месяце подскочило на 263 тыс., в государственном - выросло на 73 тыс.

Их число в сфере здравоохранения повысилось на 41 тыс., в организации досуга и отдыха - на 96 тыс., в социальном обеспечении - на 25 тыс., в секторе технических услуг - на 29 тыс.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в сентябре выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца, до $33,88 в час. В годовом выражении показатель поднялся на 4,2%. Аналитики ожидали повышения на 0,3% и 4,3% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели составила 34,4 часа, как и в августе.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,8%. Это самый высокий показатель с февраля 2020 года.