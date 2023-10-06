Алиев выделил 1 млн манатов для начала реконструкции городского стадиона Гянджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции городского стадиона Гянджи.
Согласно распоряжению, министерству молодежи и спорта на проектирование и реализацию проекта выделено 1 млн манатов.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.
Кроме этого, Минэкономики поручено в проекте госбюджета на 2024 год предусмотреть средства (в рамках государственных капвложений) на завершение работ по реконструкции стадиона.
Б.Рустамбеков
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