Алиев выделил 1 млн манатов для начала реконструкции городского стадиона Гянджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции городского стадиона Гянджи.

Согласно распоряжению, министерству молодежи и спорта на проектирование и реализацию проекта выделено 1 млн манатов.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Кроме этого, Минэкономики поручено в проекте госбюджета на 2024 год предусмотреть средства (в рамках государственных капвложений) на завершение работ по реконструкции стадиона.

Б.Рустамбеков