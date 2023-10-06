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Регион 06.10.2023 18:17

Турецкие ВВС нанесли удары по 30 объектам курдских формирований на севере Сирии - Минобороны Турции

ВВС Турции атаковали на севере Сирии примерно 30 объектов, связанных с "Рабочей партией Курдистана" (РПК) и с "Отрядами народной самообороны" (ОНС), сообщает в пятницу "Хюрриет" со ссылкой на турецкое Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, турецкие самолеты уничтожили бункеры, склады, укрытия в районах Телль-Рифъат и Дабик (провинция Алеппо) и Джизре (провинция Эль-Хасака). В Анкаре отметили, что ударам в том числе подверглись объекты нефтяной инфраструктуры.

Кроме того, добавляет издание, турецкое правительство направило в парламент законопроект, предусматривающий продление мандата на пребывание военнослужащих Турции в Сирии и Ираке еще на два года, начиная с 30 октября. В правительстве уточнили, что эта мера нужна для противодействия террористическим группировкам, особенно РПК и ИГ.

В свою очередь западные СМИ сообщили, что возглавляемые курдами "Сирийские демократические силы" (СДС) отчитались о ликвидации пятерых турецких военнослужащих. В СДС заявили, что накануне атаковали две базы, где размещены военные Турции, в ответ на удары турецких беспилотников по районам, контролируемым СДС.

Ранее Минобороны Турции также сообщило, что нейтрализовало 26 членов РПК на севере Сирии.

1 октября близ главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре произошел теракт. Члены РПК, которую в Турции считают террористической, взяли на себя ответственность за нападение.

После этого в Турции в рамках мер против РПК задержали десятки человек. ВВС Турции атаковали укрытия РПК в горах на севере Ирака.

В Анкаре заявляли, что любые инфраструктурные и энергетические объекты под контролем РПК в Сирии и Ираке являются законными целями для турецких военных.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КУРДЫ, УДАРЫ


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