МИД Азербайджана обвинил председателя ОБСЕ в предвзятости

Официальный Баку решительно осуждает и отвергает антиазербайджанское заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о ситуации на Южном Кавказе.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи полное предвзятых обвинений в адрес Азербайджана. Это заявление открыто противоречит мандату председательства ОБСЕ», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве, как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», подчеркнули, что такую ​​позицию ОБСЕ, основанную на односторонних и предвзятых мнениях, на фоне недопустимого игнорирования Арменией принципов и обязательств ОБСЕ на протяжении десятилетий, нельзя считать разумной.

«Злоупотребление действиями ОБСЕ, ее президиумом и другими структурами также подрывает усилия по поиску решений проблем, с которыми в настоящее время сталкивается сама Организация», - подчеркивает ведомство.

В МИД напомнили ОБСЕ, что «у нее был шанс стать частью решения вопроса, которое на протяжении многих лет терпело неудачу из-за деструктивной позиции Армении и ряда стран-участниц, пытавшихся выступить в роли посредников».

Кроме этого, в МИД обратили внимание на то, что, несмотря на постоянные призывы Баку к соблюдению своих нынешних обязательств, ОБСЕ на протяжении десятилетий не могла выполнить свой мандат по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также права сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вернуться в свои дома.

«Наши призывы к ОБСЕ сыграть позитивную роль в постконфликтном восстановлении на Южном Кавказе, включая разминирование, также были проигнорированы”, - подчеркнули в министерстве.

МИДу также неясны ссылки нынешнего председателя ОБСЕ на независимую международную наблюдательную миссию, учитывая неспособность этой организации в последние три десятилетия эффективно использовать свои структуры, созданные для разрешения армяно-азербайджанского конфликта и ликвидации последствий оккупации Арменией азербайджанских территорий.

«Мы хотели бы еще раз напомнить, что все принципы, включая принцип неприменения силы, указанный в Хельсинкском заключительном акте, были напрямую нарушены Арменией, а также то, что Азербайджан всегда имел законное право прекратить оккупацию своих территорий, как дипломатическим, так и военным путем, в рамках Устава ООН, а также норм и принципов международного права», - подчеркнули в МИД.

Вместе с тем в Баку указывают, что любой механизм, связанный с защитой прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, запрещает использование этих лиц в качестве инструмента нарушения суверенитета и территориальной целостности государств.

«В этой связи мы призываем все стороны строго соблюдать это обязательство и воздерживаться от попыток вмешательства во внутренние дела Азербайджана», - говорится в заявлении.

МИД также подчеркнул, что Азербайджан подтверждает свою решимость добиться мира в регионе и реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе, в качестве равноправных граждан в соответствии со своей Конституцией Азербайджана и соответствующими международными обязательствами.

Х.Насирзаде