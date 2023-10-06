Баку и Тегеран подписали протокол намерений по строительству ж/д через Иран в Нахчыван

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в пятницу провел встречу с министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем.

Как сообщает кабинет министров Азербайджана, на встрече были обсуждены текущие вопросы двусторонней повестки дня, связанные с транспортом и связью, использованием энергетических и водных ресурсов между Азербайджаном и Ираном.





Стороны дали соответствующие поручения госорганам по скорейшему завершению строительства Астаринского грузового терминала.





"На встрече также была отмечена важность ускорения работ по скорейшему завершению проектов строительства гидроэлектростанций и ГЭС "Худаферин", "Гыз Галасы" и "Ордубад-Маразад", - подчеркивает кабмин.





По итогам переговоров подписаны следующие документы: Протокол о намерениях по строительству новой железнодорожной линии и железнодорожных мостов между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана, проходящей через территорию Ирана; Протокол встречи сопредседателей Совместной рабочей группы по строительству автомобильного пограничного моста и пешеходного перехода через реку Араз в пунктах выхода азербайджано-иранской госграницы Агбенд (Азербайджан) - Келале (Иран).





Х.Насирзаде