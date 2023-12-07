Путин намерен обсудить с президентом Ирана коридор «Север-Юг»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси вопросы развития транспортного коридора "Север-Юг".

"Один из проектов, который мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем, который вот уже прилетел в Москву, президентом Ирана господином Раиси, мы с ним будем обсуждать вот этот коридор "Север-Юг", в том числе", - сказал президент РФ, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!" в Москве в четверг.

Путин и Раиси проведут в четверг переговоры в Кремле в рамках рабочего визита президента Ирана в Россию.