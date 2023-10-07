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Транспорт и связь 07.10.2023 23:10

AZAL приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в связи с событиями в Израиле отменила все рейсы в/из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на 8 октября.

«В связи с событиями в Израиле, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" отменяет все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на воскресенье, 8 октября», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В обществе отметили, что дополнительная информация по выполнению рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку будет предоставлена позднее.

«Пассажиры с билетами до Тель-Авива имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета. На данный момент авиакомпания приостановила продажу авиабилетов в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Отметим, что приоритет авиакомпании - это безопасность полетов и пассажиров», - подчеркнули в обществе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: AZAL, ИЗРАИЛЬ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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