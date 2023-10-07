AZAL приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) в связи с событиями в Израиле отменила все рейсы в/из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на 8 октября.
«В связи с событиями в Израиле, авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" отменяет все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на воскресенье, 8 октября», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
В обществе отметили, что дополнительная информация по выполнению рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку будет предоставлена позднее.
«Пассажиры с билетами до Тель-Авива имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета. На данный момент авиакомпания приостановила продажу авиабилетов в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Отметим, что приоритет авиакомпании - это безопасность полетов и пассажиров», - подчеркнули в обществе.
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