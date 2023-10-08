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Дальнее зарубежье 08.10.2023 12:55

Израиль обстрелял территорию Ливана из артиллерийских орудий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит артиллерийские удары по Ливану после того, как с ливанской территории было выпущено несколько минометных снарядов, сообщила газета "Таймс оф Израэл" со ссылкой на военных.

"По району Ливана, из которого был осуществлен обстрел, артиллерия наносит удары", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦАХАЛ подчеркнула: "Армия обороны Израиля предвидела такую возможность и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время для обеспечения безопасности израильских гражданских лиц".

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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