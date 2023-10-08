Число жертв палестинских атак в Израиле превысило 600 человек

Число погибших в Израиле от атак в субботу и воскресенье бойцов радикальной палестинской группировки ХАМАС превысило отметку в 600, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

Среди погибших - мирные жители и десятки полицейских и военных.

Кроме того, 2048 человек ранены.

Ранее в воскресенье поступали данные о более 400 погибших.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.