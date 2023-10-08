Президент Ирана провел переговоры с лидерами группировок из Газы и назвал их действия самообороной

Президент Ирана Ибрахим Раиси в воскресенье выразил поддержку палестинским радикальным группировкам, напавшим на юг Израиля.

"Иран поддерживает право палестинского народа на самооборону. Сионистский режим сам несет ответственность за то, что ставит под угрозу народов в регионе", - приводит его слова иранское агентство "Мехр".

Раиси призвал власти мусульманских стран "искренне поддержать палестинский народ".

"Сионистские враги должны понять, что баланс сил изменился, и теперь им не выгодно разжигать войны. Палестинский народ победил на поле боя", - добавил президент Ирана.

"Мехр" также сообщает, что Раиси провел телефонные переговоры с лидерами палестинских движений ХАМАС и "Исламский джихад" - Исмаилом Ханией и Зиядом ан-Нахалой.

В субботу из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" и приступила к ударам по Газе.