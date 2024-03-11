Глава Минобороны Израиля обвинил Иран в тайных поставках оружия на Западный берег Иордана

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант обвинил Иран в контрабанде оружия на Западный берег реки Иордан, сообщает The Times of Israel.
"Иран добивается ожесточения атак, провозя контрабандой много оружия", - заявил министр служащим элитного спецподразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "Дувдеван", отметив, что речь идет о "высококачественном" оружии.
"Мы должны быть готовы к усилению террора во время месяца Рамадан", - добавил он.
The Times of Israel напоминает, что израильские власти ранее объявляли о пресечении попыток переправить взрывчатку иранского производства из Иордании на Западный берег реки Иордан.
В понедельник в регионе продолжались бои. Так, элитное подразделение ЦАХАЛ "Эгоз" для ведения контрпартизанских действий продолжало зачистку жилого комплекса "Хамад Таун" на юге Хан-Юниса; бои идут в нем с 3 марта. Вместе с тем ливанское движение "Хезболла" заявило, что совершило атаку беспилотниками на израильский пункт ПВО на Голанских высотах. Израильские истребители наносили удары по объектам "Хезболлы" в районе Джиббайн на юге Ливана и в районе деревни Эт-Тайбе.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь в секторе Газа в связи с наступлением Рамадана. "Мы наблюдали месяц за месяцем убийства гражданских лиц и разрушения на уровне, беспрецедентном за все то время, что я занимал должность генсека (...) Международное гуманитарное право лежит в руинах", - так он охарактеризовал ситуацию. Гутерриш также обратился с призывами освободить всех остающихся у движения ХАМАС заложников, устранить препятствия для доставки гумпомощи в анклав, не начинать военное наступление на Рафах на юге сектора.
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