Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8338 RUR   0.0184 GBR   2.1472 TRY   0.0524

Цена на нефть

28.03 $/bbl +/- WTI 83.17 +1.82 Brent 87.48 +1.39
Дальнее зарубежье 01.04.2024 22:16

Тегеран пообещал жестко ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске

Тегеран даст решительный ответ на израильский обстрел района Дамаска, в котором находится иранское консульство, заявил в понедельник посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари.

"Израиль действует в нарушение международного права, он получит жесткий ответ", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По данным Акбари, Израиль нанес ракетный удар по зданию иранской дипмиссии при помощи истребителей F-35.

Согласно агентству "Мехр", Акбари сообщил, что погибли как минимум пять человек, трое из которых были иранскими военными атташе. По его словам, еще двое сотрудников сирийской полиции получили ранения. Кроме того, ранее поступала информация о гибели высокопоставленного военачальника из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Акбари отметил, что удар был нацелен на его резиденцию, а также на здание, принадлежащее иранскому консульству.

Со своей стороны, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, по сообщению иранских СМИ, назвал удар "нарушением международных конвенций".

"Мы считаем Израиль ответственным за последствия этих действий. Международное сообщество должно занять решительную позицию в том, что касается таких преступлений", - добавил министр.

В посольстве Ирана в Ливане, в свою очередь, указали, что "варварская израильская агрессия является решительным нарушение международного права, дипломатических норм и требований Венской конвенции".

Ранее сирийская сторона сообщала, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Один из высокопоставленных командиров КСИР, генерал Мохаммад Реза Зехеди погиб при этом ударе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ИЗРАИЛЬ, НАПАДЕНИЕ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Глава Минобороны Израиля обвинил Иран в тайных поставках оружия на Западный берег Иордана В Тегеране обвинили Израиль в подрыве газопроводов в Иране 14 февраля Глава Пентагона призывает Иран к деэскалации на Ближнем Востоке Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в обмен на отказ от эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС Хаменеи призвал исламские страны хотя бы временно прервать отношения с Израилем из-за ситуации с Газой Раиси призвал немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа США предостерегли Иран и «Хезболлу» от нападения на Израиль Аятолла Хаменеи призвал исламские страны прекратить экспорт нефти и продовольствия в Израиль Иран помог ХАМАС подготовиться к нападению на Израиль - израильская разведка Израиль в случае войны против «Хезболлы» будет готов наносить удары и по Ирану - министр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az