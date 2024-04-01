Тегеран пообещал жестко ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске

Тегеран даст решительный ответ на израильский обстрел района Дамаска, в котором находится иранское консульство, заявил в понедельник посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари.

"Израиль действует в нарушение международного права, он получит жесткий ответ", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

По данным Акбари, Израиль нанес ракетный удар по зданию иранской дипмиссии при помощи истребителей F-35.

Согласно агентству "Мехр", Акбари сообщил, что погибли как минимум пять человек, трое из которых были иранскими военными атташе. По его словам, еще двое сотрудников сирийской полиции получили ранения. Кроме того, ранее поступала информация о гибели высокопоставленного военачальника из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Акбари отметил, что удар был нацелен на его резиденцию, а также на здание, принадлежащее иранскому консульству.

Со своей стороны, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, по сообщению иранских СМИ, назвал удар "нарушением международных конвенций".

"Мы считаем Израиль ответственным за последствия этих действий. Международное сообщество должно занять решительную позицию в том, что касается таких преступлений", - добавил министр.

В посольстве Ирана в Ливане, в свою очередь, указали, что "варварская израильская агрессия является решительным нарушение международного права, дипломатических норм и требований Венской конвенции".

Ранее сирийская сторона сообщала, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Один из высокопоставленных командиров КСИР, генерал Мохаммад Реза Зехеди погиб при этом ударе.